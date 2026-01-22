Durante un lungo interrogatorio, Claudio Carlomagno ha fornito una confessione dettagliata riguardo all’omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara. La sua testimonianza, durata oltre sei ore, ha portato all’ammissione delle responsabilità. La vicenda ha suscitato grande attenzione, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sul futuro del figlio della vittima. Questa confessione rappresenta un passo importante nelle indagini in corso.

Una lunga confessione. Un interrogatorio fiume durato oltre sei ore nel corso del quale Claudio Carlomagno (45 anni) ha ammesso le sue responsabilità, ha ammesso di avere ucciso la moglie Federica Torzullo (41 anni) nel corso di una violenta lite scoppiata nella villetta di Anguillara, vicino Roma. “L’ho uccisa per non perdere l’affidamento di mio figlio” di dieci anni, ha raccontato al gip di Civitavecchia spiegando che l’aggressione mortale sarebbe avvenuta proprio durante un litigio sulla questione legata al figlio, nell’ambito della separazione che era in corso. L’indagato ha riferito di avere ucciso la moglie, secondo l’autopsia con 23 colpi, utilizzando un coltello trovato in casa. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Confessione di Carlomagno sull’omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara: paura per la perdita del figlio

Omicidio Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, parla un conoscente di Claudio Carlomagno: "Si sapeva"Un conoscente di Claudio Carlomagno ha commentato l’omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, affermando che la vicenda era nota a chi lo conosceva.

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il marito Claudio Carlomagno indagato per omicidio: ricerche nel lago di BraccianoFederica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Claudio Carlomagno ha confessato l'omicidio di Federica Torzullo: Uccisa in 45 minuti, non volevo perdere mio figlio. Ho buttato il coltello e distrutto il suo telefono. Il procuratore: Nessun pentimento, non convince; Claudio Carlomagno ha confessato il femminicidio di Federica Torzullo; Femminicidio Federica Torzullo, marito confessa. La Procura: Zone d’ombra; Federica Torzullo, il marito confessa: L'ho uccisa per non perdere l'affidamento di mio figlio.

L’ho uccisa io, Claudio Carlomagno confessa il femminicidio dell’ex moglie Federica TorzulloIn corso l'interrogatorio di garanzia per Claudio Carlomagno: l'uomo starebbe rendendo piena confessione per il femminicidio dell'ex moglie Federica Torzullo ... fanpage.it

Anguillara, la confessione di Carlomagno e la replica della sorella di Federica: «Mai gli avrebbe tolto il figlio»«Non ha mai paventato al marito l’affidamento esclusivo del figlio, non c’erano proprio i presupposti. Anche perché il bambino trascorreva molto tempo con il padre e non c’era alcun attrito» ... roma.corriere.it

Una confessione lunga e dettagliata, arrivata dopo giorni di silenzio. Claudio Carlomagno ha ammesso davanti al gip di Civitavecchia di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, al termine di un interrogatorio durato oltre sei ore. - facebook.com facebook

«Non volevo perdere l’affidamento di mio figlio». La confessione di Claudio Carlomagno davanti al Gip. x.com