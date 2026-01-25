Federica Torzullo i genitori del marito suicidi e quell’ultimo messaggio all’altro figlio | il dramma infinito di Anguillara

Federica Torzullo ha vissuto un dolore profondo, segnato dalla perdita dei genitori del marito, suicidi avvenuti ad Anguillara. La drammatica vicenda, che include anche un ultimo messaggio indirizzato a un altro figlio, si è conclusa con il tragico ritrovamento dei corpi di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, che si erano tolti la vita impiccandosi. Un episodio che evidenzia il peso di un dolore invisibile e le conseguenze di un trauma familiare.

(Adnkronos) – L'allarme ai carabinieri, poi la terribile scoperta: Pasquale Carlomagno e Maria Messenio si erano tolti la vita, impiccandosi. Non ci sarebbero dubbi sul suicidio da parte dei genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa nella villetta della famiglia ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Ma la procura di Civitavecchia disporrà l’autopsia sui corpi della coppia: dall’esame autoptico potranno arrivare elementi utili alle indagini. A dare l'allarme dopo che non riusciva a sentire la coppia è stata la zia di Claudio Carlomagno, sorella di Maria Messenio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Federica Torzullo, i genitori del marito Claudio Carlomagno suicidi nella loro casa di Anguillara: i corpi in garage. L'allarme dato dalla ziaFederica Torzullo, moglie di Claudio Carlomagno, è stata vittima di un omicidio avvenuto ad Anguillara. Anguillara, i genitori del marito di Federica Torzullo trovati impiccati in casaA Anguillara Sabazia, sono stati trovati morti impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso dell’omicidio della moglie Federica Torzullo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Carlomagno; Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito e reo confesso; Genitori di Carlomagno trovati morti, lo choc della sorella di Federica Torzullo: Un altro orrore, siamo attoniti; Femminicidio Anguillara, trovati morti genitori del marito di Federica Torzullo. Federica Torzullo, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: il biglietto di addio che spiega tutto, l'allarme della zia e i corpi nel garageSi chiamavano Pasquale Carlomagno e Maria Messenio. Forse non hanno retto al dolore, alla vergogna, ai sensi di colpa. Non ha fine la tragedia di Anguillara Sabazia. Dopo il femminicidio ... leggo.it Femminicidio Federica Torzullo, morti i genitori di Carlomagno: ipotesi suicidioTrovati morti i genitori di Claudio Carlomagno. Nella casa di Anguillara sono arrivati i carabinieri: ipotesi suicidio ... fanpage.it Dopo l’omicidio di Federica Torzullo, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio trovati impiccati #Italia - facebook.com facebook Trovati morti nella loro villetta i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo arrestato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia (RM). Si ipotizza il suicidio. Lo riporta l'Ansa x.com

