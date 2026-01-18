Federica Torzullo uccisa ad Anguillara gli amici dei genitori in lacrime | Era il sole in tutti i sensi
Federica Torzullo è stata trovata morta ad Anguillara, suscitando grande dolore tra amici e familiari. Le persone che la conoscevano bene, amici di lunga data dei genitori, la ricordano come una persona solare e positiva. La comunità si stringe intorno alla famiglia in un momento di grande tristezza, mentre le circostanze dell’accaduto sono ancora oggetto di indagine.
Degli amici di famiglia che conoscono i genitori di Federica Torzullo da 50 anni la ricordano così: "Era il sole, in tutti i sensi".
Federica Torzullo scomparsa da Anguillara, l’appello dei genitori: “Chi sa qualcosa parli con i carabinieri”
Questa mattina ad Anguillara si è tenuta una conferenza stampa sulla scomparsa di Federica Torzullo. I genitori hanno rivolto un appello alla comunità, chiedendo a chi abbia informazioni di rivolgersi alle autorità. La vicenda rimane sotto osservazione e si spera in sviluppi che possano portare alla ricostruzione della verità.
I genitori di Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: “Il suo silenzio ci ha sconvolto”
Stefano e Roberta, genitori di Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa da Anguillara Sabazia, condividono il loro dolore e le preoccupazioni. La loro testimonianza evidenzia il senso di smarrimento e il desiderio di trovare risposte riguardo alla scomparsa della figlia, il cui silenzio rappresenta un motivo di grande inquietudine per la famiglia.
Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, sparita dall'8 gennaio. Questa mattina i carabinieri hanno trovato un cadavere sepolto nella sede operativa dell'azienda del marito, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco, vicino alla
Femminicidio Federica Torzullo, il sindaco di Anguillara: "Ci stringiamo con rispetto ai familiari"
