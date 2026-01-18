Federica Torzullo uccisa ad Anguillara gli amici dei genitori in lacrime | Era il sole in tutti i sensi

Federica Torzullo è stata trovata morta ad Anguillara, suscitando grande dolore tra amici e familiari. Le persone che la conoscevano bene, amici di lunga data dei genitori, la ricordano come una persona solare e positiva. La comunità si stringe intorno alla famiglia in un momento di grande tristezza, mentre le circostanze dell’accaduto sono ancora oggetto di indagine.

Degli amici di famiglia che conoscono i genitori di Federica Torzullo da 50 anni la ricordano così: "Era il sole, in tutti i sensi". 🔗 Leggi su Fanpage.it Federica Torzullo scomparsa da Anguillara, l’appello dei genitori: “Chi sa qualcosa parli con i carabinieri”

Questa mattina ad Anguillara si è tenuta una conferenza stampa sulla scomparsa di Federica Torzullo. I genitori hanno rivolto un appello alla comunità, chiedendo a chi abbia informazioni di rivolgersi alle autorità. La vicenda rimane sotto osservazione e si spera in sviluppi che possano portare alla ricostruzione della verità. I genitori di Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: “Il suo silenzio ci ha sconvolto”

Stefano e Roberta, genitori di Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa da Anguillara Sabazia, condividono il loro dolore e le preoccupazioni. La loro testimonianza evidenzia il senso di smarrimento e il desiderio di trovare risposte riguardo alla scomparsa della figlia, il cui silenzio rappresenta un motivo di grande inquietudine per la famiglia.

