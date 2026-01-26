Federica Pellegrini rompe il silenzio sulla figlia in ospedale il nuovo sfogo di Matteo Giunta

Federica Pellegrini torna a comunicare sui social, condividendo un’immagine che ha suscitato molta attenzione. Dopo settimane di tensione e discussioni pubbliche, l’atleta ha deciso di affrontare la situazione con sobrietà, offrendo uno sguardo sulla sua realtà personale. Nel frattempo, Matteo Giunta ha espresso il suo pensiero attraverso un nuovo messaggio, aggiungendo un ulteriore elemento a questa vicenda che coinvolge la coppia e la loro famiglia.

Dopo giorni di tensione e polemiche, Federica Pellegrini è tornata a farsi vedere sui social scegliendo un'immagine che ha parlato più di qualsiasi chiarimento. Nella foto pubblicata su Instagram si vede la figlia Matilde distesa a letto, con un dispositivo medico applicato al piedino. Un dettaglio che rende immediatamente chiaro come la situazione sia tutt'altro che risolta. A completare lo scatto, una frase secca e potente: "Tutto il resto è rumore di fondo". Un messaggio che arriva alla fine di tre giorni particolarmente agitati per la famiglia e che fa capire come, al momento, ogni altra discussione passi inevitabilmente in secondo piano.

Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, ha condiviso che la loro figlia è stata nuovamente ricoverata in ospedale.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta stanno affrontando un periodo difficile a causa del ricovero ripetuto della loro bambina.

