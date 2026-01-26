Federica Pellegrini il marito Matteo Giunta si sfoga | Mia figlia ricoverata in ospedale

Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, ha condiviso che la loro figlia è stata nuovamente ricoverata in ospedale. La notizia ha suscitato attenzione tra i fan, che seguono con interesse gli aggiornamenti sulla famiglia della nota nuotatrice. La situazione richiede attenzione e rispetto, mantenendo un tono sobrio e informativo.

Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, si sfoga, svelando che la figlia della coppia è stata nuovamente ricoverata in ospedale. La piccola infatti soffre di convulsioni febbrili che sarebbero ricomparse in questi giorni a causa dell’influenza. Federica Pellegrini, la figlia ricoverata in ospedale. Proprio pochi giorni fa la stessa Federica Pellegrini aveva rivelato di dover annullare tutti i suoi impegni, parlando di “momenti difficili”. Poco dopo Giunta aveva pubblicato una Storia su Instagram che lasciava poco spazio alle interpretazioni. “Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all’asilo – aveva scritto -. 🔗 Leggi su Dilei.it

Matteo Giunta, i chiarimenti dopo lo sfogo: "Mia figlia è ricoverata in ospedale. Ero esasperato"Matteo Giunta ha condiviso le ragioni del suo sfogo sui social, spiegando che il suo intervento nasceva dalla preoccupazione per la salute di sua figlia, attualmente in ospedale.

“Nostra figlia in ospedale e voi…”. Federica Pellegrini, lo sfogo del marito MatteoMatteo Giunta, marito e allenatore di Federica Pellegrini, ha condiviso pubblicamente la sua preoccupazione riguardo alla diffusione dell’abitudine di mandare i bambini malati a scuola e all’asilo.

