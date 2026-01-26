Paura per la figlia di Federica Pellegrini è di nuovo in ospedale | Matteo Giunta esasperato momenti di dolore

Federica Pellegrini e Matteo Giunta stanno affrontando un periodo difficile a causa del ricovero ripetuto della loro bambina. La famiglia si trova ad affrontare momenti di preoccupazione e dolore, vivendo una situazione complessa che richiede sostegno e comprensione. In questo contesto, l’attenzione si concentra sulla salute della piccola e sulla gestione di un momento delicato per i genitori.

Sono giorni complicati e carichi di tensione per Federica Pellegrini e Matteo Giunta, alle prese con l’ennesimo ricovero della loro bambina. Una situazione che ha messo a dura prova entrambi, trasformando l’ansia di genitori in uno sfogo pubblico che non è passato inosservato. Dietro parole forti e rabbiose, infatti, si nasconde una preoccupazione profonda, maturata dopo settimane segnate da corse in ospedale e notti di paura. Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la loro bambina ricoverata di nuovo in ospedale: cosa è successo. La scintilla che ha acceso la polemica è stata una frase durissima pubblicata da Matteo Giunta sui social: « Siete degli irresponsabili pezzi di mer*a », riferita ai genitori che mandano i figli malati a scuola o all’asilo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, ha condiviso che la loro figlia è stata nuovamente ricoverata in ospedale.

