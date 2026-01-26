Federica Pellegrini la foto della figlia monitorata a letto e il nuovo messaggio di Matteo Giunta

Federica Pellegrini condivide sui social una foto della figlia Matilde a letto, con un dispositivo medico al piede. La didascalia,

La coppia torna sui social dopo le polemiche scaturite dalle parole del marito della campionessa. Che, poco fa, è tornato a parlare su Instagram Federica Pellegrini è tornata sui social con una foto della figlia Matilde ritratta a letto con uno dispositivo medico posizionato al piedino: "Tutto il resto è rumore di fondo" è la didascalia che accompagna l'immagine, postata alla fine di tre giorni molto movimentati. Sia la campionessa che il marito Matteo Giunta, infatti, avevano espresso tutta la loro rabbia e amarezza contro i genitori che mandano i figli all'asilo con la febbre: "Siete degli irresponsabili pezzi di me**a", aveva scritto l'ex allenatore, supportato dalla moglie che oggi fa intendere come ancora la situazione della piccola che ha appena compiuto 2 anni sia delicata.🔗 Leggi su Today.it

Paura per la figlia di Federica Pellegrini, è di nuovo in ospedale: Matteo Giunta esasperato, momenti di doloreFederica Pellegrini e Matteo Giunta stanno affrontando un periodo difficile a causa del ricovero ripetuto della loro bambina.

Leggi anche: Federica Pellegrini di nuovo incinta, sarà mamma bis: aspetta la seconda figlia dal marito Matteo Giunta: "Inaspettata, come le sorprese più belle"

Pellegrini posta la foto della figlia monitorata a letto: «Il resto è rumore di fondo». E Giunta ribadisce: «Mi esporrò per la tutela dei bimbi»La storia su Instagram dei due sportivi arriva a pochi giorni dallo sfogo dell'allenatore contro i genitori «irresponsabili, pezzi di m***a» che mandano all’asilo i figli nonostante i primi sintomi in ... open.online

Sconforto, paura, rabbia: il momento drammatico di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. facebook

Federica Pellegrini posta sui social una foto della figlia monitorata a letto: «Tutto il resto è rumore di fondo» x.com