Federica Brignone partecipa nuovamente alle discipline di discesa e superG, affrontando l’ultima tappa di Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le convocate italiane si preparano a competere a Crans-Montana, in Svizzera, in un momento cruciale della stagione. Questa gara rappresenta un’occasione importante per testare la forma e consolidare la presenza nel circuito internazionale.

Un test importante e necessario. Federica Brignone è pronta a rispondere presente nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma a Crans-Montana, in Svizzera. Sulle nevi elvetiche, venerdì 30 gennaio andrà in scena la discesa libera, seguita il giorno successivo dal superG. Per Brignone non si tratta di una gara qualunque. Dopo essere tornata protagonista nel gigante sulla Erta di San Vigilio di Marebbe, chiuso con un brillante sesto posto al termine di una lunghissima assenza di 292 giorni causata dal terribile incidente dello scorso aprile, la valdostana non si accontenta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federica Brignone torna in gara anche in discesa e superG! Le convocate dell’Italia per Crans Montana

Federica Brignone e Sofia Goggia non parteciperanno alla tappa di Spindleruv Mlyn della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile, in programma tra il 24 e il 25 gennaio.

Federica Brignone partirà con il pettorale assegnato durante le discipline di discesa e superG alle Olimpiadi.

Brignone torna anche nella velocità: in gara in discesa e superG nel fine settimana a Crans MontanaFede convocata sulla pista dove ha già vinto 4 volte in combinata. È l'ultima tappa di Coppa prima dei Giochi ... msn.com

Federica Brignone ci sarà anche a Crans Montana: le azzurre convocate per la discesa libera il supergiganteSCI ALPINO - A rappresentare l’Italia ci saranno Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano e As ... eurosport.it

Federica Brignone e Camille Rast. La Grande Campionessa Italiana Detentrice della Coppa del Mondo Generale, protagonista di un'emozionante rientro a Wengen in Austria e l'Astro nascente svizzero dello Sci, protagonista di una grande impresa - facebook.com facebook

Dopo 300 giorni dall’infortunio, Federica #Brignone torna al top Mamma Maria Rosa Quario a RS: «Fiera di lei e dei suoi sacrifici. Come #Sinner, non si accontenta mai e vuole sempre migliorarsi. Se ho paura No, altrimenti non sarebbe arrivata fino a x.com