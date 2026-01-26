Federica Brignone in pista anche nell’appuntamento di Coppa del mondo a Crans Montana | le convocate azzurre

Federica Brignone partecipa alle gare di Coppa del Mondo a Crans Montana, insieme ad altre atlete azzurre come Goggia e Curtoni. L’evento rappresenta l’ultima tappa prima della pausa olimpica, con otto atlete italiane impegnate nelle discipline di discesa e superG. Queste competizioni sono fondamentali per la stagione e per la preparazione ai prossimi appuntamenti internazionali.

Sono otto le italiane iscritte al doppio appuntamento con la velocità femminile di Coppa del Mondo a Crans Montana, ultime gare del circuito prima della pausa olimpica. Sulla pista svizzera andranno in scena la discesa libera venerdì 30 gennaio alle ore 10.00 e il supergigante sabato 31 gennaio alle ore 11.00, appuntamenti di grande importanza tecnica e simbolica, considerando che lo stesso tracciato ospiterà i Campionati Mondiali di sci alpino del 2027. Un gruppo che unisce campionesse affermate, atlete di grande continuità e profili in crescita, chiamate a confrontarsi su uno dei pendii più completi e selettivi del circuito.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su federica brignone

Federica Brignone torna in pista a Crans Montana per le ultime tappe di Coppa del Mondo prima della pausa olimpica.

Federica Brignone partecipa nuovamente alle discipline di discesa e superG, affrontando l’ultima tappa di Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su federica brignone

Argomenti discussi: Brignone ha fatto qualcosa di storico: 6^ in gigante al rientro dopo l’infortunio!; Federica Brignone torna a gareggiare in Coppa del mondo dopo l'infortunio: farà lo slalom gigante di Kronplatz | Sci Alpino; Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video); Nove azzurre al via del GS femminile di Kronplatz. Iscritta anche Federica Brignone, deciderà se gareggiare dopo la sciata in pista.

Brignone torna anche nella velocità: in gara in discesa e superG nel fine settimana a Crans MontanaFede convocata sulla pista dove ha già vinto 4 volte in combinata. È l'ultima tappa di Coppa prima dei Giochi ... msn.com

Com’è andata la gara di Federica Brignone in Coppa del Mondo di SciDopo 292 giorni di attesa e riabilitazione a seguito dell’infortunio, Federica Brignone è tornata a ruggire in Coppa del Mondo di sci. La campionessa italiana ha fatto il suo grande ritorno, ... novella2000.it

Federica Brignone e Camille Rast. La Grande Campionessa Italiana Detentrice della Coppa del Mondo Generale, protagonista di un'emozionante rientro a Wengen in Austria e l'Astro nascente svizzero dello Sci, protagonista di una grande impresa - facebook.com facebook

Dopo 292 giorni dall'infortunio, a Federica Brignone è bastata una gara per ritrovare il feeling giusto con la neve #WinterSport #SciAlpino #FISAlpine #Kronplatz #Brignone x.com