Federica Brignone in pista anche nell’appuntamento di Coppa del mondo a Crans Montana | le convocate

Federica Brignone torna in pista a Crans Montana per le ultime tappe di Coppa del Mondo prima della pausa olimpica. Insieme a Goggia e Curtoni, guida la squadra italiana nelle discipline di discesa e superG. Sono otto le atlete iscritte all’evento, che rappresenta un’importante occasione per raccogliere punti e prepararsi ai prossimi impegni. Le gare si svolgono sul pendio svizzero, offrendo un’ulteriore sfida alle protagoniste del circo bianco.

Sono otto le italiane iscritte al doppio appuntamento con la velocità femminile di Coppa del Mondo a Crans Montana, ultime gare del circuito prima della pausa olimpica. Sulla pista svizzera andranno in scena la discesa libera venerdì 30 gennaio alle ore 10.00 e il supergigante sabato 31 gennaio alle ore 11.00, appuntamenti di grande importanza tecnica e simbolica, considerando che lo stesso tracciato ospiterà i Campionati Mondiali di sci alpino del 2027. Un gruppo che unisce campionesse affermate, atlete di grande continuità e profili in crescita, chiamate a confrontarsi su uno dei pendii più completi e selettivi del circuito.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su federica brignone

Federica Brignone partecipa nuovamente alle discipline di discesa e superG, affrontando l’ultima tappa di Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Dopo 292 giorni dall’infortunio, Federica Brignone è tornata in gara nella Coppa del Mondo di sci.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su federica brignone

Argomenti discussi: Brignone ha fatto qualcosa di storico: 6^ in gigante al rientro dopo l’infortunio!; Federica Brignone torna a gareggiare in Coppa del mondo dopo l'infortunio: farà lo slalom gigante di Kronplatz | Sci Alpino; Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video); Nove azzurre al via del GS femminile di Kronplatz. Iscritta anche Federica Brignone, deciderà se gareggiare dopo la sciata in pista.

Brignone torna anche nella velocità: in gara in discesa e superG nel fine settimana a Crans MontanaDopo l'incredibile ritorno in gara nel gigante di Plan de Corones, nove mesi dopo il gravissimo infortunio al ginocchio sinistro, e l'altrettanto straordinario sesto posto finale, Federica Brignone to ... gazzetta.it

Milano-Cortina, Brignone parteciperà alle Olimpiadi invernali: ufficiale la lista italianaNell'elenco delle azzurre che prenderanno parte ai Giochi c'è anche Federica, tornata a gareggiare una settimana fa dopo un grave infortunio: i dettagli ... corrieredellosport.it

Federica Brignone e Camille Rast. La Grande Campionessa Italiana Detentrice della Coppa del Mondo Generale, protagonista di un'emozionante rientro a Wengen in Austria e l'Astro nascente svizzero dello Sci, protagonista di una grande impresa - facebook.com facebook

Dopo 292 giorni dall'infortunio, a Federica Brignone è bastata una gara per ritrovare il feeling giusto con la neve #WinterSport #SciAlpino #FISAlpine #Kronplatz #Brignone x.com