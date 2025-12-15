Export agroalimentare verso gli USA in caduta | Cia Campania lancia l’allarme

Tempo di lettura: 3 minuti La CIA Agricoltori Italiani Campania lancia un forte allarme sul fronte delle esportazioni agroalimentari verso gli Stati Uniti. L’analisi dell’Ufficio Studi Nazionale Cia sui dati Istat registra per  settembre un pesante -11%,  quarto mese consecutivo di flessione causata dai nuovi dazi Usa. Un arretramento che interrompe un ciclo di crescita pluriennale del Made in Italy oltreoceano e che colpisce in modo significativo la Campania, regione particolarmente esposta per la forza e la riconoscibilità delle sue filiere agroalimentari. Nel periodo  giugno–settembre 2025, rispetto allo stesso quadrimestre del 2024, si evidenzia una contrazione di  282 milioni di euro  di prodotti italiani esportati sul mercato statunitense. Anteprima24.it

