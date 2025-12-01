Diego Pettorossi | Il mio fisico ha avuto una caduta libera Doualla sta facendo un lavoro incredibile

Diego Pettorossi è stato l’ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il velocista classe 1997 si è raccontato a 360°, partendo da un 2024 di grandi risultati, un 2025 pieno di problemi fisici, fino ai prossimi obiettivi a medio e lungo termine. L’atleta nativo di Bologna inizia facendo un po’ il punto della situazione con il classico bilancio di fine anno: “ Dopo un 2024 che si potrebbe definire di grazia, il 2025 è stato davvero molto difficile. Dopo una delle migliori preparazioni della mia vita, con il personale nei 200 metri e nei 60, è arrivata una caduta libera nel mio corpo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Diego Pettorossi: “Il mio fisico ha avuto una caduta libera. Doualla sta facendo un lavoro incredibile”

