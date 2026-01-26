Fdi | Sì al commercio ma solo con regole uguali e tutele vere

Fdi sostiene che il commercio internazionale deve avvenire nel rispetto di regole e tutele condivise. In merito all’accordo Ue–Mercosur, si evidenzia l’importanza di valutare l’accordo sulla base di principi di equità e sostenibilità, evitando slogan ideologici. Solo attraverso regole uguali per tutti si può garantire un commercio giusto e trasparente, tutelando gli interessi di imprese e cittadini.

Tagliaferri-Maloberti: «Fratelli d’Italia ribadisce una linea netta, sì al commercio e all’export, ma solo a condizione di una reciprocità reale» «L’accordo Ue–Mercosur non va giudicato con slogan ideologici, ma sulla base di un principio chiaro: non può esistere libero commercio se non ci sono regole uguali per tutti». Lo dichiarano Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, e Giampaolo Maloberti, consigliere comunale di Rivergaro ed esponente di Fratelli d’Italia, intervenendo sul dibattito relativo all’accordo commerciale tra Unione Europea e Mercosur.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

