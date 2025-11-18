I femminicidi sono solo omicidi per me maschi e femmine sono uguali Bufera sulla frase della consigliera di FdI

Today.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È polemica per le dichiarazioni sui femminicidi da parte di Maria Grazia De Angelis, consigliera comunale di Ancona di Fratelli d'Italia. "Quelli che voi chiamate femminicidi sono soltanto omicidi perché per me maschi e femmine sono uguali", ha detto De Angelis, citata dal Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Today.it

