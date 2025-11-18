I femminicidi sono solo omicidi per me maschi e femmine sono uguali Bufera sulla frase della consigliera di FdI

È polemica per le dichiarazioni sui femminicidi da parte di Maria Grazia De Angelis, consigliera comunale di Ancona di Fratelli d'Italia. "Quelli che voi chiamate femminicidi sono soltanto omicidi perché per me maschi e femmine sono uguali", ha detto De Angelis, citata dal Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Today.it

News recenti che potrebbero piacerti

Nel 2025 sono oltre 78 femminicidi, 3 suicidi indotti di donne, 2 suicidi indotti di due ragazzi trans, 1 suicidio indotto di una persona non binaria, 67 tentati femminicidi, due figlicidi di due ragazzi uccisi dal padre. Non ultimo il pestaggio in strada da parte del ma - facebook.com Vai su Facebook

I femminicidi sono dappertutto. Ma di più dove le donne sono più emancipate Vai su X

'Femminicidi sono soltanto omicidi', polemica su consigliera Fdi - "Quelli che voi chiamate femminicidi sono soltanto omicidi perché per me maschi e femmine sono uguali". Riporta ansa.it

Ancona, consigliera FdI De Angelis: “I femminicidi sono solo omicidi”. È polemica - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ancona, consigliera FdI De Angelis: “I femminicidi sono solo omicidi”. Secondo tg24.sky.it

“I femminicidi sono soltanto omicidi”. Scoppia la polemica sulle parole della consigliera di Fratelli d’Italia - Scoppia la polemica sulle parole della consigliera di Fratelli d'Italia. Riporta blitzquotidiano.it