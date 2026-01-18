Movida in via Gallucci gli esercenti | Dialogo sì ma regole uguali per tutti

La movida in via Gallucci torna al centro del dibattito pubblico, con gli esercenti che chiedono un dialogo costruttivo e regole uguali per tutti. Le dichiarazioni dell’assessore al Commercio Paolo Zanca evidenziano le sfide di conciliare la vitalità del settore con le esigenze dei residenti, richiamando l’attenzione sui rischi e sulle responsabilità condivise. È importante trovare un equilibrio che garantisca sia lo sviluppo economico sia la qualità della vita.

Le recenti dichiarazioni dell'assessore al Commercio Paolo Zanca, nelle quali la movida modenese è tornata al centro del dibattito pubblico, hanno richiamato l'attenzione sui rischi per i Comuni, citando una recente sentenza che ha dato ragione ai residenti di Milano e indicando nel cosiddetto "modello Pomposa" una possibile strada anche per la zona di via Gallucci: musica più bassa e spenta prima, promozione di attività diverse come spettacoli e musica dal vivo per riqualificare la clientela-. Secondo le parole dell'assessore riportare su un quotidiano locale, le ordinanze adottate durante le feste hanno permesso ai residenti di riposare per circa 45 giorni senza compromettere l'attività dei locali che vi si sono attenuti e il bilancio sia stato quindi positivo.

Una movida ’ecologica’. In via Gallucci arrivano i bicchieri riutilizzabili - Oltre 5mila bicchieri riutilizzabili per sostituirne 4mila chili monouso all’anno. ilrestodelcarlino.it

Locali, summit coi gestori: "Comitato in via Gallucci" - È tra le proposte emerse durante il confronto con sindaco e associazioni "Predisporremo un regolamento condiviso da tutti: multe per i trasgressori" . msn.com

