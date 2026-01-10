La Yuasa Battery ci riprova anche a Cuneo.

La Yuasa si prepara ad affrontare la partita odierna contro Cuneo, in programma alle 18,30 e trasmessa in diretta su Raisport (canale 58). La squadra, in trasferta, affronta una Cuneo neopromossa con un roster di qualità, anche se attualmente occupa una posizione di metà classifica. Un incontro importante per entrambe le formazioni in un momento della stagione ancora in evoluzione.

La Yuasa oggi alle 18,30 (diretta Raisport sul canale 58 del digitale terrestre), affronta in trasferta Cuneo, neopromossa ma con un roster da big che però al momento viaggia nella parti basse della classifica. Sono 9 i punti della MA Acqua S.Bernardo attualmente decima in graduatoria, cinque punti in più della Yuasa dopo il successo contro Cisterna che è valso il primo hurrà stagionale. Non sarà sola la Yuasa perché un gruppo di irriducibili è pronto a sobbarcarsi oggi ben 650 km pur di seguire i propri beniamini in quel di Cuneo cui si aggiungerà la compagnia, già confermata, di diversi grottesi, che per lavoro si sono trasferiti in Piemonte e che non perderanno l’occasione per riabbracciare virtualmente il proprio paese al Palasport cuneese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

