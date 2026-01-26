La gestazione per altri rappresenta una delle pratiche più complesse e discusse nel campo della fecondazione assistita. Spesso al centro di dibattiti etici e legali, questa tecnica offre una possibilità a chi non può concepire naturalmente. Le nuove puntate del podcast Generazione approfondiscono le ragioni di questa scelta, analizzando i motivi, le implicazioni e le sfide che essa comporta.

Da lunedì 26 febbraio sono disponibili due nuove puntate di Generazione, il podcast del Post su come sta cambiando una cosa antichissima come fare figli e fare figlie. Per due motivi principali – l'aumento dell'infertilità e l'evoluzione delle famiglie – per diventare genitori si fa e si farà sempre più ricorso alle tecniche di fecondazione assistita, quelle che permettono di riprodursi a chi non può o non riesce a farlo in maniera spontanea. E che stanno trasformando una delle istituzioni sociali fondamentali, la famiglia.

© Ilpost.it - Fare figli per altri e non riuscire a farli

Ep. 5 – Perché una donna dovrebbe fare figli per altri?Nell'episodio 5, esploriamo il tema della gestazione per altri, una delle tecniche di fecondazione assistita più discusse.

