Nell'episodio 5, esploriamo il tema della gestazione per altri, una delle tecniche di fecondazione assistita più discusse. Attraverso le testimonianze di donne che hanno vissuto questa esperienza e di persone nate grazie a essa, analizziamo motivazioni, implicazioni e considerazioni etiche di una pratica complessa e spesso controversa. Un approfondimento naturale e rispettoso su un argomento che coinvolge dimensioni emotive, morali e sociali.

La gestazione per altre persone è la tecnica di fecondazione assistita più divisiva di tutte: abbiamo parlato con gestanti e persone nate con questa tecnica Fiorella aveva sei anni quando pensò per la prima volta che il mondo non aveva compreso la sua famiglia: le sarebbe capitato molte altre volte, negli anni successivi. Durante una lezione di scienze nella scuola primaria del piccolo comune francese a sudest di Parigi in cui è cresciuta, la maestra spiegava come nascono i bambini: disse che nascono da un padre e da una madre. Lei alzò la mano e disse: «Lei si sbaglia. Non è così che nascono i bambini». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ep. 5 – Perché una donna dovrebbe fare figli per altri?

