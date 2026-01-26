Ep 5 – Perché una donna dovrebbe fare figli per altri?
Nell'episodio 5, esploriamo il tema della gestazione per altri, una delle tecniche di fecondazione assistita più discusse. Attraverso le testimonianze di donne che hanno vissuto questa esperienza e di persone nate grazie a essa, analizziamo motivazioni, implicazioni e considerazioni etiche di una pratica complessa e spesso controversa. Un approfondimento naturale e rispettoso su un argomento che coinvolge dimensioni emotive, morali e sociali.
La gestazione per altre persone è la tecnica di fecondazione assistita più divisiva di tutte: abbiamo parlato con gestanti e persone nate con questa tecnica Fiorella aveva sei anni quando pensò per la prima volta che il mondo non aveva compreso la sua famiglia: le sarebbe capitato molte altre volte, negli anni successivi. Durante una lezione di scienze nella scuola primaria del piccolo comune francese a sudest di Parigi in cui è cresciuta, la maestra spiegava come nascono i bambini: disse che nascono da un padre e da una madre. Lei alzò la mano e disse: «Lei si sbaglia. Non è così che nascono i bambini». 🔗 Leggi su Ilpost.it
Leggi anche: “Ho avuto un grande spavento”: Drew Barrymore sul controllo che ogni donna dovrebbe fare
Leggi anche: La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Nezir libera Bahar, Sarp e tutti gli altri "prigionieri". Ma perché?
Why Women Decide to NOT Feed their Children with Breast
Argomenti discussi: Adolescenti, una generazione in trasformazione. Episodio 5; Io sono Farah: Episodio 5 - terza parte Video; La preside: la trama del quinto e del sesto episodio; Io sono Farah: Episodio 5 - prima parte Video.
Ep. 1095 – Perché oggi il Post non è aggiornato come al solitoQuesta pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo ... ilpost.it
Perché l'unica cosa che conta di Stranger Things 5 è l'episodio finaleLa quinta e ultima stagione di Stranger Things è bella? La questione si pone in altri termini. L'ultima stagione di Stranger Things è emotivamente devastante. Il congedo da personaggi che ci hanno ... esquire.com
La donna ha trovato il coniglio disidratato e sofferente perché l'amica, malata, non aveva avvisato nessuno di non poterli accudire - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.