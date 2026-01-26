Falsissimo non può andare in onda | il giudice accoglie la richiesta di Signorini

Il giudice ha accolto la richiesta di Alfonso Signorini, impedendo la trasmissione di

Il giudice ha accolto la richiesta dei legali di Alfonso Signorini: salta la puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona che deve ritirare anche le precedenti e consegnare tutto il materiale al Tribunale Fabrizio Corona ha parlato di censura preventiva, seguito dall’avvocato Ivano Chiesa, presentandosi in tribunale con la sicurezza di chi sapeva che la puntata sarebbe comunque stata trasmessa. Ed invece no: il giudice Roberto Pertile ha stabilito che Falsissimo non può andare in onda, ciò in riferimento alle puntate dedicate ad Alfonso Signorini e le denunce mosse da Corona, su presunti abusi che il conduttore avrebbe fatto nei confronti dei ragazzi desiderosi di entrare nel mondo dello showbiz. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il giudice blocca Fabrizio Corona: la puntata di Falsissimo del 26 gennaio su Signorini non potrà andare in ondaIl giudice ha stabilito che la puntata di Falsissimo del 26 gennaio, prevista con Fabrizio Corona e Signorini, non potrà essere trasmessa.

Giudice blocca Falsissimo: Corona non può pubblicare la puntata su SignoriniUn giudice ha disposto il blocco della pubblicazione della prossima puntata di Falsissimo, condotta da Corona e dedicata a Alfonso Signorini, impedendo la sua diffusione online prevista per stasera.

Falsissimo bloccato da Signorini: il tribunale accoglie il ricorso contro Fabrizio Corona, il testo integrale del provvedimentoLa terza puntata di Falsissimo potrebbe non andare in onda, il tribunale avrebbe accolto il ricorso d’urgenza di Alfonso Signorini contro Fabrizio Corona: ecco cosa sta succedendo. gay.it

