caso signorini accolto il ricorso per bloccare la puntata di falsissimo e rimuovere i contenuti

È stato accettato il ricorso dei legali di Alfonso Signorini, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, che ha portato al blocco della seconda puntata di Falsissimo prevista per oggi e alla rimozione dei contenuti già diffusi. La decisione mira a tutelare i diritti dell’interessato e a garantire un corretto trattamento delle informazioni. La vicenda si inserisce nel contesto delle procedure legali relative alla tutela della reputazione e dei contenuti televisivi.

È stato accolto il ricorso presentato dai legali di Alfonso Signorini, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, per bloccare la seconda puntata di Falsissimo (attesa oggi) e rimuovere i contenuti già diffusi. Il procedimento del giudice civile Roberto Pertile “ordina” a Fabrizio Corona “di rimuovere immediatamente, da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video” e “tutti i contenuti (testuali, audio e video)” indicati nel ricorso, “vieta e inibisce” a Corona di pubblicare, di diffondere o di condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi hosting provider, qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente, il diritto del ricorrente alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Alfonso Signorini pronto a bloccare la prossima puntata di Falsissimo: cosa è successoAlfonso Signorini si è rivolto al tribunale per chiedere il blocco della prossima puntata di Falsissimo, prevista su YouTube.

Signorini vuole bloccare la puntata di Falsissimo del 26 gennaio, Corona risponde alla minaccia-denunciaIl 26 gennaio, Signorini ha richiesto al tribunale di bloccare la trasmissione

