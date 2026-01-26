BOOM! I GIUDICI BLOCCANO FALSISSIMO | CORONA DEVE RIMUOVERE TUTTE LE PUNTATE

Il Tribunale di Milano ha emesso un’ingiunzione che ordina a Fabrizio Corona di rimuovere tutte le puntate di Falsissimo. La decisione, presa dal giudice Roberto Pertile, riguarda un provvedimento cautelare urgente volto a bloccare la diffusione del programma. La vicenda si inserisce in un contesto legale che evidenzia l’importanza di rispettare le normative vigenti nel settore televisivo e dei contenuti digitali.

Il giudice Roberto Pertile del Tribunale civile di Milano ha disposto un provvedimento cautelare urgente di inibitoria a carico di Fabrizio Corona. l giudice del Tribunale civile di Milano Roberto Pertile ha accolto il ricorso d’urgenza del conduttore tv Alfonso Signorini, rappresentato dai difensori Domenico Aiello e Daniela Missaglia, e ha ordinato a Corona “di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video) precisati nel ricorso e comunque aventi a oggetto” Signorini. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Alfonso Signorini querela Google: ha negato di rimuovere i video di Corona diffusi su FalsissimoAlfonso Signorini ha presentato una querela contro Google, accusando l’azienda di non aver rimosso i video di Fabrizio Corona diffusi su Falsissimo, nonostante la richiesta di eliminazione.

