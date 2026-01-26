fabrizio corona multato dalla consob per 200mila euro ha violato il regolamento ue sulle criptovalute

Fabrizio Corona è stato multato dalla Consob con una sanzione di 200mila euro per aver violato le normative europee sulle criptovalute. La decisione si inserisce nel quadro delle attività di vigilanza sulla conformità alle regolamentazioni finanziarie, evidenziando l'importanza di rispettare le norme in materia di strumenti finanziari e criptovalute.

(Adnkronos) – Fabrizio Corona è stato sanzionato per 200mila euro dalla Consob per violazioni in materia finanziaria. Nella delibera, firmata dal presidente Paolo Savona lo scorso 8 gennaio, si evince che Corona ha effettuato un’offerta al pubblico di cripto-attività denominati “memecoin $Corona”, scambiabili sulla piattaforma Raydium, in violazione del regolamento relativo a quel mercato. Il pagamento della sanzione amministrativa deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento. Nel testo della delibera sono elencati gli elementi che hanno portato alla sanzione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

