Corona da Giletti | Signorini è parte del sistema del potere che voglio distruggere

Nell’intervista a Lo Stato delle Cose, Corona spiega la rottura con Alfonso Signorini dopo trent’anni di collaborazione. Sottolinea che il suo attacco non deriva da rancore personale, ma dalla volontà di smantellare un sistema di potere che, a suo avviso, deve essere superato. Un confronto che mette in luce le tensioni e le motivazioni alla base di questa separazione professionale.

A Lo Stato delle Cose Corona racconta la rottura con Alfonso Signorini dopo trent'anni di rapporti professionali e ribadisce che il suo attacco non nasce da rancore personale ma dalla voglia di distruggere il sistema. Il caso Signorini sbarca ufficialmente in Rai. Dopo aver dominato per settimane le colonne dei giornali e le pagine dei principali siti di informazione, le accuse di Fabrizio Corona nei confronti di Alfonso Signorini sono state al centro di un ampio servizio a Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Il caso Signorini arriva su Rai 3 Nel corso della puntata si è cercato di fare chiarezza sulle ragioni che hanno spinto l'ex re dei paparazzi a rivolgersi contro il direttore editoriale di Chi, con il quale aveva collaborato per circa trent'anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Perché Corona ha attaccato Signorini il racconto a Lo Stato delle Cose | ‘Non è vendetta è guerra al sistema’.

