fabrizio corona bloccato dal giudice stop alla puntata di falsissimo su signorini

Il giudice civile Roberto Pertile ha disposto il blocco della puntata di ‘Falsissimo’ di Fabrizio Corona, programmata per questa sera. La decisione deriva dal ricorso presentato dai legali di Alfonso Signorini. La misura è finalizzata a tutelare gli interessi coinvolti e impedire la trasmissione del programma online fino a ulteriori indicazioni ufficiali.

AGI - Il giudice civile Roberto Pertile ha accolto il ricorso presentato dai legali di Alfonso Signorini bloccando la messa in onda per stasera del programma online ‘ Falsissimo ’ di Fabrizio Corona. Dovrà inoltre rimuovere i contenuti delle due puntate precedenti. Col provvedimento, viene ordinato a Corona “di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video) precisati nel ricorso e comunque aventi a oggetto Alfonso Signorini;??? vieta e inibisce Corona di pubblicare, di diffondere o di condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi hosting provider, qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente, il diritto di Signorini alla reputazione, all'immagine e alla riservatezza”. 🔗 Leggi su Agi.it

