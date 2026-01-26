fabrizio corona fermato dal giudice salta puntata di falsissimo su alfonso signorini prevista il 26 gennaio

Fabrizio Corona è stato fermato dal giudice, con un’ordinanza che impone di rimuovere i contenuti già pubblicati. Di conseguenza, salta la puntata di Falsissimo su Alfonso Signorini prevista per il 26 gennaio. La decisione rappresenta un’azione urgente volta a tutelare i diritti coinvolti, interrompendo temporaneamente la diffusione di eventuali contenuti relativi alla vicenda.

Il Tribunale civile di Milano ha accolto il ricorso di Alfonso Signorini e ha inibito a Fabrizio Corona la pubblicazione della prossima puntata di Falsissimo. Ordinata la rimozione dei contenuti già online e vietata la diffusione di nuovi materiali ritenuti diffamatori; previsto il deposito dei supporti e una penale di 2.000 euro per la violazione. Falsissimo, stop alla puntata su Alfonso Signorini: la decisione del giudice Il giudice Roberto Pertile del Tribunale civile di Milano ha disposto un provvedimento cautelare urgente di inibitoria a carico di Fabrizio Corona, accogliendo il ricorso d’urgenza presentato da Alfonso Signorini, assistito dagli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il giudice blocca Fabrizio Corona: la puntata di Falsissimo del 26 gennaio su Signorini non potrà andare in ondaIl giudice ha stabilito che la puntata di Falsissimo del 26 gennaio, prevista con Fabrizio Corona e Signorini, non potrà essere trasmessa.

“Falsissimo” di Corona fermato dal giudice: stop a contenuti su Signorini, multa da 2mila euro al giornoIl giudice ha disposto il fermo di “Falsissimo” di Corona, imponendo la cessazione di tutti i contenuti relativi a Alfonso Signorini.

