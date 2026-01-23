F1 incredibile Williams la macchina non è pronta Niente test a Barcellona

La Williams ha annunciato ufficialmente che non parteciperà ai test di Barcellona, previsti dal 26 al 30 gennaio. La decisione riguarda lo stato di avanzamento dello sviluppo della nuova vettura, che non sarà pronta per questa fase di preparazione. Questa scelta implica un’assenza temporanea dalle attività di collaudo, in attesa di completare i lavori necessari per garantire le prestazioni e la sicurezza della monoposto.

L’indiscrezione circolata nelle ultime settimane è oggi diventata ufficiale. La Williams, con un comunicato, ha infatti reso nota la decisione di saltare i primi test di Barcellona, in programma dal 26 al 30 gennaio. Un colpo duro per la scuderia britannica sotto tutti i punti di vista che non inizia al meglio la stagione 2026. Le ragioni di questa scelta sono da imputare all’incredibile ritardo nello sviluppo della nuova FW48. Il team di Grove ha infatti effettuato solo pochi giorni fa il fire-up (accensione della monoposto), risultando l’ultima scuderia a completarlo. Inoltre, questo sembra essere il problema più grave, la Williams ha avuto non poche difficoltà a superare il crash-test imposto dalla FIA, uno dei nuovi esami introdotti dal regolamento 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

Clamoroso Williams, niente test a Barcellona: avrebbe fallito i crash testIl team Williams, con motorizzazione Mercedes, non parteciperà ai test di Barcellona a causa di problemi riscontrati durante i crash test.

