Nel nome di Alice al via la 14esima edizione del progetto Ies | la comunità unita per l' educazione stradale dei giovani
Al via la quattordicesima edizione del progetto Ies - “Insieme per l’educazione stradale” il progetto che coinvolge le classi prime delle scuole medie di Forlì, Forlimpopoli, Valle del Montone e da quest’anno anche della Valle del Rabbi e di Santa Sofia. Il progetto interpreta l’educazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Siena, Alice Kessler e il cavallo che portava il suo nome. - facebook.com Vai su Facebook
"Un doppio testamento, aveva raccontato una volta Alice, anche a nome della gemella: «Io e Ellen vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate con quelle di nostra madre, e possano essere conservate tutte e tre insieme» (in seguito ci aveva aggiunto qu Vai su X