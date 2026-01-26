A scuola di sogni con Pan di Stelle al via 2^ edizione del progetto educativo

È iniziata la seconda edizione di “Sogna e credici fino alle stelle”, un progetto educativo promosso da Pan di Stelle in collaborazione con D&F. Parte dal planetario di Torino, questa iniziativa si rivolge ai giovani, offrendo occasioni di apprendimento e crescita attraverso esperienze legate all’astronomia e ai sogni. Un’occasione per avvicinare i ragazzi al mondo della conoscenza in modo semplice e coinvolgente.

TORINO (ITALPRESS) – Parte dal planetario di Torino la seconda edizione di “Sogna e credici fino alle stelle”, il progetto educativo di Pan di Stelle realizzato in collaborazione con l'agenzia di comunicazione ed ente di formazione D&F. L'iniziativa mira a coinvolgere insegnanti e allievi di circa 3000 classi della scuola primaria di tutta Italia tramite un percorso formativo con attività didattiche mirate grazie al quale i docenti possono stimolare l'importanza dei sogni nello sviluppo personale e invitare ogni bambina e bambino a trovare, inseguire e condividere i propri sogni, come stelle che guidano alla ricerca delle proprie aspirazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A scuola di sogni con Pan di Stelle, al via 2^ edizione del progetto educativo Pan di Stelle, al via progetto educativo 'Sogna e credici fino alle stelle'Pan di Stelle, marchio del Gruppo Barilla, ha avviato la seconda edizione del progetto educativo Leggi anche: Bag antispreco per i circa 3.600 bambini che mangiano a scuola: sono loro i protagonisti del progetto educativo La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Comunicazione Italiana; Addio a Valentino, ultimo imperatore e maestro di sogni; Pan di Stelle lancia la seconda edizione del progetto educativo sogna e credici fino alle stelle; Massimiliano Bruno: 'Sogno una scuola in cui, sin da piccoli, si impari ad apprezzare l’arte, il teatro, la musica, la lettura e l’ascolto'. A Villandro la scuola dei sogni parla anche italianoIl bilinguismo a Villandro è già realtà nell'asilo nido, dove lavorano una pedagogista di lingua italiana e una di lingua tedesca. D'accordo con la richiesta dei genitori anche il sindaco Walter ... rainews.it Chiude la scuola dei sogni di Zuckerberg: niente più lezioni e cure per 400 bambini svantaggiatiNEW YORK - Ogni volta che negli Stati Uniti un miliardario finanzia una scuola, permettendo a centinaia di bambini o giovani di studiare, si celebra la generosità del capitalismo americano. Ma c’è ... repubblica.it I sogni e le passioni di Francesco. La scuola alberghiera, il bene di tutti. Il sorriso inconfondibile facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.