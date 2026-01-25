Marelli non ha dubbi | Andava concesso il rigore al Napoli per l’abbraccio di Bremer su Hojlund

L’ex arbitro Luca Marelli ha commentato le decisioni prese durante Juventus-Napoli, con particolare attenzione alla trattenuta di Bremer su Hojlund. Marelli ha sottolineato l’importanza di concedere il calcio di rigore al Napoli per quell’episodio, evidenziando come l’azione abbia influito sul corso della partita. La sua analisi offre uno sguardo approfondito sulle valutazioni arbitrali in un match di grande rilevanza.

L’ex arbitro Luca Marelli, ha commentato a Dazn le decisioni arbitrali di Juventus – Napoli. Si è focalizzato soprattuto sulla trattenuta di Bremer su Hojlund. Moviola Juventus-Napoli. «L’episodio avviene al minuto 39. Cross dalla destra, cadono in area sia Vergara e Hojlund. Su Vergara poco da dire, ma va analizzato il contatto tra Bremer e Hojlund. Bremer si disinteressa del pallone e impedisce ad Hojlund di arrivare sul pallone. Con il braccio sinistro cintura al collo l’avversario, è innegabile che ci sia stata una lunga trattenuta. Ha continuato a trattenerlo anche mentre cadeva. È un rigore che andava assegnato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Durante la partita tra Napoli e Juventus, il Napoli ha richiesto un calcio di rigore per un presunto fallo su Hojlund.

Durante la partita tra Juventus e Napoli, l'arbitro Mariani ha deciso di non assegnare il rigore al Napoli, nonostante alcuni contatti in area.

