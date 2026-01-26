Escursionisti soccorsi nella neve da Sast e vigili del fuoco | avevano perso il sentiero

Due escursionisti sono stati soccorsi nella zona dei Prati della Burraia, nel comune di Pratovecchio Stia, in Casentino. Persi nella neve con il calar del sole e le condizioni meteorologiche avverse, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. L’intervento ha permesso il loro recupero in sicurezza, evidenziando l’importanza della preparazione e della prudenza durante le escursioni in ambienti nevosi.

PRATOVECCHIO STIA – Un altro caso di escursionisti dispersi in mezzo alla neve del Casentino. I vigili del fuoco sono intervenuti per il recupero di due escursionisti dispersi in zona Prati della Burraia nel comune di Pratovecchio Stia Con il calare del sole e l’inizio delle nevicate, i due non sono più riusciti a ritrovare il sentiero di ritorno. In contatto con la sala operativa dei vigili del fuoco e del 112, sono riusciti a comunicare la propria posizione. Sul luogo sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco di Pratovecchio e una del soccorso alpino, che hanno raggiunto i due escursionisti in apparente buona salute, ma infreddoliti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

