Caduti sul sentiero e sulla neve | due soccorsi dai vigili del fuoco

Nel corso delle ultime 24 ore, i vigili del fuoco volontari sono intervenuti in due occasioni per soccorrere persone cadute sul sentiero e sulla neve. Gli interventi si sono svolti con tempestività e professionalità, garantendo assistenza a chi si trovava in difficoltà. Questi interventi testimoniano l’importanza del pronto intervento dei vigili del fuoco in situazioni di emergenza all’aperto.

Un passaggio dell’anno movimentato per i vigili del fuoco volontari che, in poco meno di 24 ore, hanno effettuato un doppio soccorso di persona. Il primo è avvenuto il 30 dicembre, alle 16, quando una squadra di 7 persone è partita dalla sede di Sassuriano per raggiungere un sentiero sul territorio di Camugnano, a poca distanza dal ristorante ‘Da Benito’, dove un uomo tra i cinquanta e i sessant’anni è scivolato, procurandosi una sospetta lussazione ad una spalla. A segnalare l’accaduto è stata una seconda persona che accompagnava il ferito durante l’escursione. scesa nuovamente fino al ristorante da cui i due erano partiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

