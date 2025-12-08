Tredicesima 2025 in Emilia-Romagna | è più alta? Per quanti? Quando arriva? Domande e risposte

Ilrestodelcarlino.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 8 dicembre 2025Quanti emiliano-romagnoli percepiscono la tredicesima nel mese di dicembre? Riceveranno anche altri bonus? La gratifica è sempre più utilizzata per far fronte a spesa al supermercato, mutui e bollette, anziché regali di Natale con il carovita che pesa sempre più sulle famiglie. Sono quasi 3 milioni, secondo le stime dell' Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Inps, i residenti in Emilia-Romagna che vedranno questo mese assieme allo stipendio la tredicesima. Si tratta, per la precisione, 2.986.389 persone pari all'8,3% del totale nazionale, di cui 1.251.066 pensionati e 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tredicesima 2025 in emilia romagna 232 pi249 alta per quanti quando arriva domande e risposte

© Ilrestodelcarlino.it - Tredicesima 2025 in Emilia-Romagna: è più alta? Per quanti? Quando arriva? Domande e risposte

Leggi anche questi approfondimenti

tredicesima 2025 emilia romagnaTredicesima 2025 in Emilia-Romagna: è più alta? Per quanti? Quando arriva? Domande e risposte - La gratifica è sempre più utilizzata per far fronte a spesa al ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tredicesima 2025 Emilia Romagna