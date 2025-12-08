Tredicesima 2025 in Emilia-Romagna | è più alta? Per quanti? Quando arriva? Domande e risposte

Bologna, 8 dicembre 2025 – Quanti emiliano-romagnoli percepiscono la tredicesima nel mese di dicembre? Riceveranno anche altri bonus? La gratifica è sempre più utilizzata per far fronte a spesa al supermercato, mutui e bollette, anziché regali di Natale con il carovita che pesa sempre più sulle famiglie. Sono quasi 3 milioni, secondo le stime dell' Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Inps, i residenti in Emilia-Romagna che vedranno questo mese assieme allo stipendio la tredicesima. Si tratta, per la precisione, 2.986.389 persone pari all'8,3% del totale nazionale, di cui 1.251.066 pensionati e 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tredicesima 2025 in Emilia-Romagna: è più alta? Per quanti? Quando arriva? Domande e risposte

Leggi anche questi approfondimenti

Open Call GFI#13 | Premio Luigi Ghirri 2026 Il Comune di Reggio Emilia lancia la tredicesima edizione di Giovane Fotografia Italiana | Premio Luigi Ghirri, l’open call dedicata ad artiste e artisti under 35 che usano la fotografia come linguaggio di ricerca e spe - facebook.com Vai su Facebook

Tredicesima 2025 in Emilia-Romagna: è più alta? Per quanti? Quando arriva? Domande e risposte - La gratifica è sempre più utilizzata per far fronte a spesa al ... Riporta msn.com