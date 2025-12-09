A Perugia un libro fotografico sostiene la lotta alla malattia di Lafora
Un viaggio per il mondo, catturato in scatti che immortalano "l’istante presente" di vite comuni, per sostenere una missione straordinaria: la ricerca sulle malattie rare. Sabato 21 dicembre, alle ore 18, il Chocohotel di Perugia (via Campo di Marte 135) ospiterà la presentazione del libro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Perugia. Il senatore Borghi presenta il suo libro sul sovranismo il 3 ottobre
Al Golf Club Perugia si presenta il "Team Vannacci Arditi" e il libro "Vent'anni di Sovranismo"
Perugia, Giovanna Tatò presenta il suo libro "Porte Chiuse"
Lamberto Boranga ex portiere di Fiorentina, Perugia, Reggiana e Cesena travolgente ed istrionico nella sua presentazione del suo libro "Parare la vecchiaia".
