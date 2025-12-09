A Perugia un libro fotografico sostiene la lotta alla malattia di Lafora

Perugiatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio per il mondo, catturato in scatti che immortalano "l’istante presente" di vite comuni, per sostenere una missione straordinaria: la ricerca sulle malattie rare. Sabato 21 dicembre, alle ore 18, il Chocohotel di Perugia (via Campo di Marte 135) ospiterà la presentazione del libro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

