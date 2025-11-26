La necessità di riscoprire il senso della comunità nel libro di Enzo Manes alla Sant' Anna

Pisa, 25 novembre 2025 - In una società sempre più votata al consumo e all’individualismo, il libro di Enzo Manes ‘Nessuno bada a sé stesso. Perché abbiamo bisogno del bene comune’ (Edizioni Piemme, 2024) è un appello fuori dal coro per difendere il bene comune e ritrovare il senso della comunità. Giovedì 27 novembre alle ore 18, l’autore presenterà il libro alla Scuola Superiore Sant’Anna, per la precisione all'interno dell’Aula Talento all’Opera di Palazzo Pilo Boyl (Via Santa Cecilia 24, Pisa). L’evento è stato organizzato dalla Fondazione Il Talento all’Opera ente filantropico, in collaborazione con la Scuola Sant’Anna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

