Enzo Gragnaniello chiude il ‘Festival della Montagna’ di Roseto Valfortore

Enzo Gragnaniello sarà l’artista che concluderà il ‘Festival della Montagna’ di Roseto Valfortore. La manifestazione, negli ultimi giorni, ha valorizzato il borgo dei Monti Dauni come spazio di incontro tra arte, musica, letteratura e teatro, offrendo un’esperienza culturale aperta e coinvolgente. La sua performance rappresenta la conclusione di un percorso che ha portato nel territorio diverse espressioni artistiche, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio locale.

L'appuntamento conclusivo è fissato per sabato 31 gennaio presso la suggestiva ex chiesa di San Rocco con inizio concerto alle 19.30. Un luogo simbolico e carico di fascino che farà da cornice alla voce e alle sonorità di uno dei cantautori più rappresentativi della musica d'autore italiana, capace di raccontare l'anima del Sud con poesia, profondità e autenticità. Prima del concerto, alle 18.45, è prevista la presentazione dell'opera 'Cappella della Passione' a cura di Andrea Petrillo, Cleonice Di Muro e Alessandro Tommassone, un momento di riflessione artistica che arricchirà ulteriormente la serata, sottolineando il dialogo continuo tra musica e arti visive che ha caratterizzato l'intero festival.

