A Roseto Valfortore nascerà un nuovo lago di pesca sportiva
Grazie al finanziamento regionale assegnato nell’ambito del programma ‘Infrastrutturazione del Sistema Integrato degli Itinerari di Puglia’, il Comune di Roseto Valfortore realizzerà un innovativo lago di pesca sportiva in località Paduli, a servizio dei percorsi naturalistici e paesaggistici che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
