A Roseto Valfortore appuntamento con i fuochi di Sant' Antonio e il rap di Lele Blade

A Roseto Valfortore, sabato 17 gennaio a partire dalle 17, si terrà l’evento dedicato ai fuochi di Sant’Antonio, un momento tradizionale molto sentito dalla comunità. In occasione di questa ricorrenza, sarà presente anche il concerto di Lele Blade, offrendo un’occasione di incontro e divulgazione culturale. Un appuntamento che unisce tradizione e musica, contribuendo a rafforzare l’identità locale e il senso di comunità.

Roseto Valfortore si prepara a vivere una delle notti più attese e identitarie dell'anno. Sabato 17 gennaio a partire dalle 17.30 tornano i fuochi di Sant'Antonio Abate, un evento profondamente radicato nella storia e nella devozione popolare, capace di unire spiritualità, tradizione contadina e.

