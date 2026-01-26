Emergenza Bagnoli | appello ai rappresentanti istituzionali

L'emergenza a Bagnoli richiede un intervento immediato da parte delle istituzioni. I cittadini dei Campi Flegrei continuano a convivere con i rischi legati al bradisismo, nonostante le risorse stanziate. È fondamentale agire con tempestività per garantire la sicurezza e il benessere delle comunità coinvolte, affrontando le criticità ancora presenti e avviando le misure necessarie per la messa in sicurezza.

I cittadini dei Campi Flegrei continuano a vivere da anni una condizione di profonda difficoltà legata al fenomeno del bradisismo, una situazione ben nota alle istituzioni che, nonostante lo stanziamento di fondi governativi, registra ancora gravi ritardi nella messa in sicurezza delle abitazioni sgomberate, mentre a questo quadro già critico si sommano le conseguenze dei mancati interventi di bonifica nelle aree ex Italsider, ex Sofer e nelle discariche di via Provinciale Pianura, ritardi che hanno prodotto non pochi danni alla salute dei cittadini e alimentato un crescente senso di abbandono nel territorio.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Emergenza maltempo in Calabria, Cirillo a Roma per una serie di incontri istituzionaliIl presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, si trova a Roma per partecipare a incontri istituzionali riguardanti l’emergenza maltempo che ha interessato la regione. Metsola vieta l’ingresso ai rappresentanti del regime iraniano al Parlamento europeoLa presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha disposto il divieto di ingresso nelle sedi europee per i diplomatici e i rappresentanti del governo iraniano. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Scuole di Specializzazione. Appello di Bertolaso ai giovani medici: Emergenza-Urgenza e PS sono tra le più belleStanno per concludersi le procedure di scelta della scuola di specializzazione per i giovani medici che hanno sostenuto la prova nazionale di accesso. L’assessore della Lombardia esorta a non ... quotidianosanita.it La collaborazione con il Comune di Bagnoli Irpino rafforza la rete di supporto e sicurezza sul territorio. - facebook.com facebook

