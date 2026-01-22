Emergenza maltempo in Calabria Cirillo a Roma per una serie di incontri istituzionali

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, si trova a Roma per partecipare a incontri istituzionali riguardanti l’emergenza maltempo che ha interessato la regione. L’obiettivo è confrontarsi con le autorità e valutare le misure necessarie per gestire le conseguenze delle recenti condizioni meteorologiche avverse.

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha preso parte oggi a Roma a una serie di incontri istituzionali dedicati all'emergenza causata dalle recenti condizioni meteorologiche avverse."In momenti così delicati-afferma Cirillo- è essenziale che le istituzioni.

Maltempo, Occhiuto fa il punto: "La Calabria chiederà lo stato di emergenza nazionale"Dopo le intense perturbazioni causate dal ciclone Harry, la Calabria ha subito ingenti danni a causa di forti venti, piogge e mareggiate.

Maltempo, Salvini: chiesto stato d'emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna | Forte mareggiata a Catania, evacuate decine di famiglieIn risposta alle recenti condizioni meteorologiche avverse, il governo ha richiesto lo stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna.

Emergenza maltempo in Calabria, il Prefetto Vaccaro: Fase critica rientrata. Adesso comincia la conta dei danniProsegue il lavoro in Prefettura per la gestione dell’emergenza maltempo, rientrata nelle ultime ore. Per Reggio Tv, Emilia Condarelli ha intervistato il Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, ch ... reggiotv.it

Ciclone Harry: Emergenza Maltempo in Sicilia e Calabria - Aggiornamenti e PrevisioniIl ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia e Calabria, portando intense precipitazioni e allagamenti devastanti. notizie.it

