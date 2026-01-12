Metsola vieta l’ingresso ai rappresentanti del regime iraniano al Parlamento europeo

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha disposto il divieto di ingresso nelle sedi europee per i diplomatici e i rappresentanti del governo iraniano. Questa decisione riflette una posizione di fermezza da parte dell’istituzione nei confronti del regime iraniano, in risposta a questioni di politica e diritti umani. La misura mira a rafforzare il ruolo del Parlamento nel promuovere valori fondamentali e a sostenere posizioni condivise a livello internazionale.

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha deciso di vietare l’ingresso nelle sedi del Parlamento europeo a ogni diplomatico o rappresentante del governo iraniano. «Oggi abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti e, in linea con il nostro Regolamento, ho preso la decisione di vietare a tutti i diplomatici, al personale delle missioni diplomatiche, ai funzionari governativi e ai rappresentanti della Repubblica Islamica dell’Iran di accedere a qualsiasi sede del Parlamento europeo», ha spiegato Metsola in una lettera indirizzata agli europarlamentari. «Coloro che sfidano le strade, i prigionieri politici ancora detenuti, hanno bisogno di più della semplice solidarietà». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: La presidente del Parlamento europeo Metsola a Roma il 3 e 4 novembre Leggi anche: Dai soldi ai kamikake fino al regime iraniano che si blinda nel bunker, le inchieste del Tempo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Metsola vieta l’ingresso ai rappresentanti del regime iraniano al Parlamento europeo - «I nostri servizi hanno ricevuto l'ordine di negare l'ingresso a qualsiasi rappresentante che tenti di farlo con effetto immediato», ha spiegato la presidente del Parlamento europeo agli eurodeputati ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.