Solstizio d' inverno in Egitto il sole si allinea con l' antico Tempio di Amon-Ra
Centinaia di turisti e visitatori della città di Luxor in Egitto si sono svegliati all’alba per osservare il sorgere del sole allineato con l’asse dell’antico tempio di Amon-Ra di Karnak, in occasione del solstizio d’inverno. Il sole dell’alba si allinea perfettamente con le pareti del tempio il 21 dicembre, il giorno più corto dell’anno, che segna l’inizio dell’inverno astronomico. Luxor, che sorge sulle rive del Nilo e si trova a circa 650 chilometri a sud del Cairo, è sede di alcuni dei più spettacolari templi antichi e tombe faraoniche dell’Egitto, tra cui quella del re Tutankhamon. Il complesso templare di Karnak è stato completato oltre 2. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: dAS celebra il solstizio d'inverno con "Lumen" nella cripta della Basilica di S. Savino
Leggi anche: Solstizio d’inverno 2025, ecco quando si allungano le giornate
Solstizio d'inverno 2025, data e cosa sapere sul giorno più corto dell'anno; Eclissi solare totale 2 agosto 2027, visibile per 6 minuti: sarà la più lunga fino al 2114; L'inverno è arrivato, il solstizio che unisce culture e popoli; Il mare rosso nel Golfo Persico riaccende antichi timori.
Solstizio d'inverno, in Egitto il sole si allinea con l'antico Tempio di Amon-Ra - Centinaia di turisti e visitatori della città egiziana di Luxor si sono svegliati all'alba per osservare il sorgere del sole ... stream24.ilsole24ore.com
Cos’è il solstizio d’inverno. Perché il giorno più corto dell’anno segna il ritorno della luce - Il cambio delle stagioni e le celebrazioni antiche che raccontano il legame tra l’essere umano e il Sole ... msn.com
Solstizio d’inverno 2025: il giorno più corto dell’anno e l’inizio dell’inverno astronomico - Il 21 dicembre 2025 arriva il solstizio d’inverno, giorno più corto dell’anno che dà il via all’inverno astronomico e al progressivo allungarsi delle giornate ... repubblica.it
Oggi è il Solstizio d'Inverno! Si tratta di un fenomeno astronomico che segna il giorno più corto e la notte più lunga dell'anno nell'emisfero settentrionale. Cade ogni anno tra il 20 e il 23 dicembre. Per il 2025 il Solstizio cade oggi, domenica 21 dicembre 202 facebook
Oggi è il solstizio d’inverno, ecco alcune tips per affrontare la stagione in sicurezza: Accelerare dolcemente Usare il più possibile il freno motore Percorrere le curve a velocità costante Affrontare le discese con una marcia bassa #LoJack #SolstizioInvern x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.