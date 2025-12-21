Solstizio d' inverno in Egitto il sole si allinea con l' antico Tempio di Amon-Ra

Centinaia di turisti e visitatori della città di Luxor in Egitto si sono svegliati all’alba per osservare il sorgere del sole allineato con l’asse dell’antico tempio di Amon-Ra di Karnak, in occasione del solstizio d’inverno. Il sole dell’alba si allinea perfettamente con le pareti del tempio il 21 dicembre, il giorno più corto dell’anno, che segna l’inizio dell’inverno astronomico. Luxor, che sorge sulle rive del Nilo e si trova a circa 650 chilometri a sud del Cairo, è sede di alcuni dei più spettacolari templi antichi e tombe faraoniche dell’Egitto, tra cui quella del re Tutankhamon. Il complesso templare di Karnak è stato completato oltre 2. 🔗 Leggi su Lapresse.it

