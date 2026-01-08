Elton John presenta il suo nuovo spumante senza alcol, aggiungendo un’interessante proposta alla sua lunga carriera. Dopo aver conquistato il mondo della musica, l’artista si dedica ora a un progetto nel settore enologico, offrendo un prodotto di qualità pensato per chi desidera gustare un brindisi senza alcool. Un’ulteriore dimostrazione della sua versatilità e attenzione alle esigenze di un pubblico sempre più diversificato.

Roma, 8 gennaio 2025 – Dopo palchi, e record discografici, Elton John apre un nuovo capitolo della sua carriera. E lo fa entrando in un terreno già affollato da colleghi illustri come Kylie Minogue e Gary Barlow: quello del vino. L’arma? Uno spumante analcolico destinato a far parlare di sé: ‘ Elton John Zero’. Il vino analcolico di Elton John. ed è un Blanc de Blancs a zero alcol. Un progetto firmato insieme al marito David Furnish, pensato per permettere a tutti di brindare, senza esclusioni. “Ogni momento di festa deve poter essere condiviso”, ha spiegato Elton, sottolineando come il prodotto voglia conservare eleganza, freschezza e piacere, senza compromessi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Elton John brinda con il suo nuovo spumante senza alcol

