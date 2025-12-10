Mi aspettano settimane intense di lavoro Provo a dormire Così Elisabetta Gregoraci da StMoritz

Today.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elisabetta Gregoraci, 45 anni, si prepara a settimane di intenso lavoro mentre condivide un momento di relax a St. Moritz. Nota per il suo successo in tv e per il passato con Flavio Briatore, la showgirl dimostra ancora una volta la sua determinazione e capacità di affrontare le sfide da sola.

45 anni, uno dei volti più amati della tv italiana, un ex marito importante (Flavio Briatore), ma lei ha sempre dimostrato di sapercela fare anche da sola. Si sta parlando di Elisabetta Gregoraci: showgirl, conduttrice ed ex modella. Proprio lei, ieri 9 dicembre ha pubblicato su Instagram (dov'è. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Paolo Fox Oroscopo di domani Domenica 7 Dicembre 2025 - Zazoom Social News

Paolo Fox oroscopo di oggi lunedì 8 dicembre | le previsioni segno per segno - Zazoom Social News

aspettano settimane intense lavoroOroscopo Paolo Fox Settimana 8-14 Dicembre 2025: Previsioni Giorno per Giorno per Tutti i Segni - Amore, lavoro e umore raccontati con chiarezza per ogni segno zodiacale. Lo riporta quilink.it