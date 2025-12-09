Elisabetta Gregoraci passione knitwear | i look caldi ma stilosi a St Moritz

Elisabetta Gregoraci incarna la passione per il knitwear con i suoi look caldi e stilosi a St. Moritz. Nonostante l'inverno ufficiale sia ancora lontano, il freddo precoce invita a sfoggiare outfit avvolgenti e di tendenza, perfetti per affrontare le temperature rigide con eleganza e comfort.

All’ufficiale inizio dell’inverno mancano ancora un paio di settimane ma il gelo — evidentemente — non lo sa e si è palesato prima del tempo, quasi come per soddisfare la voglia di ogni più freddolosa fashionista sulla piazza di avvolgersi in strati e strati di morbida lana anche solo per lasciare brevemente casa. Dietro a questa smania, prima ancora del sincero amore per il panorama innevato e le basse temperature, c’è lo scenario knitwear dell’autunno-inverno 202526: sì, perché la maglieria del momento è forse la più glamour mai vista, una sorta di seconda pelle (una spessa e soffice, però) haute couture dai volumi ora minimal ora scultorei, che si accoglie volentieri come un caldo abbraccio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elisabetta Gregoraci passione knitwear: i look caldi (ma stilosi) a St. Moritz

