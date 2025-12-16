Kimi Antonelli racconta il periodo più buio nella F1 2025 | da Verstappen in Mercedes al tunnel di Las Vegas

Kimi Antonelli ripercorre il suo difficile esordio in Formula 1 nel 2025, tra momenti di crisi, voci su Verstappen in Mercedes e la sfida mentale vissuta nel tunnel di Las Vegas. Un anno caratterizzato da alti e bassi, che il giovane pilota descrive come il periodo più buio della sua prima stagione nella massima categoria automobilistica.

La stagione d'esordio in Formula 1 di Kimi Antonelli non è stata una corsa lineare. Il rookie Mercedes racconta il momento più difficile del 2025: il calo estivo, le voci su Max Verstappen, la pressione interna e quella svolta mentale arrivata a Las Vegas.

