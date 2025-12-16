Kimi Antonelli racconta il periodo più buio nella F1 2025 | da Verstappen in Mercedes al tunnel di Las Vegas
Kimi Antonelli ripercorre il suo difficile esordio in Formula 1 nel 2025, tra momenti di crisi, voci su Verstappen in Mercedes e la sfida mentale vissuta nel tunnel di Las Vegas. Un anno caratterizzato da alti e bassi, che il giovane pilota descrive come il periodo più buio della sua prima stagione nella massima categoria automobilistica.
La stagione d'esordio in Formula 1 di Kimi Antonelli non è stata una corsa lineare. Il rookie Mercedes racconta il momento più difficile del 2025: il calo estivo, le voci su Max Verstappen, la pressione interna e quella svolta mentale arrivata a Las Vegas. Fanpage.it
F1, Kimi Antonelli racconta il suo esame di maturità 2025 dalle prove libere a...quella di italiano
Kimi Antonelli racconta il periodo più buio nella F1 2025: da “Verstappen in Mercedes” al “tunnel” di Las Vegas - Il rookie Mercedes racconta il momento più difficile del 2025: il calo estivo, le voci su Max Verstappen, la ... fanpage.it
Le critiche di Toto Wolff, la mentalità da killer e la magia di Las Vegas: ecco com'è andato il primo anno di Antonelli in F1. E c’è anche il giro con Jannik Sinner - Kimi Antonelli ha completato la sua prima stagione in Formula 1, un anno di gioie, di difficoltà superate e di lezioni apprese una gara dopo l’altra. mowmag.com
Kimi Antonelli: "Cresciuto a livello mentale. Nel 2026 mi aspetta una grande stagione" #SkyMotori #F1 #Formula1 #Antonelli #Mercedes x.com
Andrea Kimi Antonelli, il talentuoso pilota Mercedes fresco di una stagione d'esordio in F1 conclusa al 7° posto, non ha resistito alla voglia di tornare in pista durante la pausa invernale. Nel fine settimana, Antonelli si è presentato in incognito al Daytona Motor - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.