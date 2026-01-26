Edilizia il risiko degli sconti Bonus-casa | si cambia la mappa delle agevolazioni

L’orientamento attuale delle agevolazioni edilizie si concentra su incentivi di natura ordinaria, con variazioni nelle aliquote tra abitazione principale e altri immobili. Dopo anni di bonus straordinari, la mappa delle detrazioni si sta riformando, offrendo nuove opportunità e modalità di fruizione. In questo contesto, è importante comprendere le recenti modifiche per pianificare efficacemente interventi di riqualificazione e investimento immobiliare.

Firenze, 26 gennaio 2026 – Dopo la stagione degli incentivi straordinari, il quadro dei bonus edilizi torna a poggiare su misure ordinarie, con aliquote differenziate tra abitazione principale e altri immobili. Dal 1° gennaio 2026 non è più attivo il Superbonus né il bonus barriere architettoniche nella versione potenziata al 75% (è ora al 50% e rientra nel bonus ristrutturazioni). cantiere edile Restano invece operativi bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus e bonus mobili. Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia, la normativa prevede che la detrazione sulle spese sia pari al 50% nel caso di abitazione principale (ma 36% sugli altri immobili) su un tetto massimo di spesa di 96. 🔗 Leggi su Lanazione.it

