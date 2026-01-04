Agevolazioni casa fine dei super sconti Taglio al bonus barriere l’Anmic protesta

Con la fine dei super sconti, le agevolazioni per la casa subiscono importanti modifiche. Il bonus barriere viene ridotto dal 75% al 50%, mentre il Superbonus è stato definitivamente eliminato. Queste variazioni rappresentano un cambiamento significativo per chi pianifica interventi di miglioramento e accessibilità, evidenziando l’importanza di valutare attentamente le nuove condizioni e opportunità offerte dalle normative attuali.

LE MISURE. Definitivo l' addio al Superbonus. Disabilità, per la rimozione degli ostacoli si scende dal 75% al 50%. Confermati gli altri sgravi, i costruttori: «Bene, ma opportunità per pochi». Manzoni: «Non si risparmi sui fragili». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Agevolazioni casa, fine dei super sconti. Taglio al bonus barriere, l'Anmic protesta

