Edicola rimossa i residenti Simbolo del degrado da 20 anni

Dopo vent’anni, l’edicola di Gianturco è stata rimossa, ponendo fine a un simbolo di degrado nel quartiere. Nel tempo, l’area si era trasformata in un contenitore di rifiuti, un punto di spaccio e un rifugio improvvisato. La rimozione rappresenta un passo importante per il miglioramento della zona, contribuendo a restituire decoro e sicurezza alla comunità locale.

"Sabato 24 gennaio 2026, dopo 20 anni, siamo finalmente riusciti a far rimuovere l'edicola nel quartiere di Gianturco: uno scempio di degrado che per tantissimo tempo è stato solo un contenitore di rifiuti, un vespasiano pubblico e persino uno spogliatoio improvvisato. Noi cittadini del quartiere.

