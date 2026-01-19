Ascensore inclinato di Frosinone da opera strategica a simbolo del degrado
L’ascensore inclinato di Frosinone, progettato originariamente per facilitare il collegamento tra le zone alta e bassa della città, si trova oggi in uno stato di degrado avanzato. Dopo anni di abbandono e atti di vandalismo, la struttura rappresenta più un simbolo di incuria che di funzionalità, ponendo preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione dell’opera pubblica.
Ascensore inclinato di Frosinone: tra abbandono, vandalismi e rischi per la sicurezza. L'ascensore inclinato di Frosinone, nato come infrastruttura strategica per collegare la parte bassa e la parte alta della città, oggi versa in condizioni di grave degrado dopo che si è perso il conto del.
Frosinone: ascensore inclinato, partono le nuove verifiche tecniche - Nuove e ulteriori verifiche sono necessarie prima di concedere il via libera alla realizzazione della doppia linea dell’ascensore inclinato. ilmessaggero.it
ASCENSORE INCLINATO: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA Si informa la cittadinanza che, in seguito a un intervento di manutenzione programmata dell’ascensore inclinato che collega Via Cavour a Via Placido Martini, si è resa nece - facebook.com facebook
