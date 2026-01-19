Ascensore inclinato di Frosinone da opera strategica a simbolo del degrado

L’ascensore inclinato di Frosinone, progettato originariamente per facilitare il collegamento tra le zone alta e bassa della città, si trova oggi in uno stato di degrado avanzato. Dopo anni di abbandono e atti di vandalismo, la struttura rappresenta più un simbolo di incuria che di funzionalità, ponendo preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione dell’opera pubblica.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.