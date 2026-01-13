Attacchi cyber strike mirati e operazione Maduro Ecco come Trump può colpire l' Iran

Recenti tensioni tra Stati Uniti e Iran si intensificano con minacce di azioni mirate e attacchi informatici. Donald Trump ha confermato la volontà di intervenire per fermare la repressione dei manifestanti iraniani, annunciando che l’aiuto statunitense è pronto. Questo scenario solleva questioni sulla stabilità regionale e sulle possibili risposte internazionali a una crisi in evoluzione.

"L'aiuto è in arrivo". Dopo giorni di speculazioni Donald Trump pone fine alle speculazioni: gli Usa sono pronti a colpire l'Iran per fermare il massacro dei manifestanti che da giorni occupano le strade contro il regime degli ayatollah. "Ho cancellato tutti gli incontri con i funzionari iraniani fino a quando non cesserà l'insensato massacro dei manifestanti. Miga!!! (Make Iran Great again, ndr)", ha scritto Trump sul social Truth. Più tardi, alla domanda dei cronisti su che cosa intendesse dire, ha detto: "Dovrete capirlo voi. Mi dispiace". Sempre parlando a Detroit, ha assicurato: " Gli aiuti arriveranno prest o".

